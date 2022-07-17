في ختام قمة جدة.. تأكيد على انتخابات متزامنة في ليبيا.. وخروج المرتزقة

شدد البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متواز في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

وجدد القادة المشاركون في القمة التي انتهت أعمالها اليوم، دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القراران 2570 و2571 وتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، عبر المشاركون وفق نص البيان الختامي للقمة عن تقديرهم لاستضافة مصر للحوار الدستوري الليبي، بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.

دعم العملية السياسية في ليبيا

وأكدت المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمهما للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب البلدان عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في عام 2021م.

اتفاق على قواعد عامة لحل الأزمة الليبية

من جهته دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في منتدى جدة للأمن والتنمية، إلى الاتفاق على قواعد يحترمها الجميع لحل الأزمة في ليبيا ودول المنطقة.

وفي حديثه عن ليبيا واليمن قال أمير قطر، إنّه يجب التمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة التي قد تؤدي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة، بحسب تعبيره.