في ختام مؤتمرهما السنوي.. «غوتيريش» و«فقي» يتفقان على 3 نقاط بشأن ليبيا

اتفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على 3 نقاط بشأن الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الإثنين، في ختام المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والتي يتقدّمها التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار ودعم جهود التسوية السياسية والتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وشدّد الجانبان على أهمية الوضع في ليبيا، ومواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الليبييـن للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز تنفيذه.

واتفق الجانبان على مواصلة دعم العملية السياسية الجارية التي يملكها ويقودها الليبيون والتي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.