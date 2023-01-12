في ختام ملتقى المصالحة.. «اللافي»: كل المسؤولين متمسكون بالسلطة و«باتيلي» يُحذّر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنّه لن تكتمل المصالحة إلا بحكومة موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد.

وذكر باتيلي في ختام المتلقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية أنّه على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم للتوصل إلى حلول، وإلا فإنّ ليبيا ستنقسم إلى أشلاء.

وتابع باتيلي أنّ الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية مشروعا مهما ويأمل أن يمضي قدما وهي خطوة جيدة، مشيرا إلى أنّه سيجتمع باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال يومين في سرت.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إنّ الملتقى التحضيري للمصالحة لا يوجد فيه قرارات بل مقترحات للوصول إلى المؤتمر الجامع خلال شهرين أو ثلاثة.

واختتم اللافي حديثه بأنّ كل المسؤولين الليبيين يتمسكون بالسلطة والمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية طريقا سريعا إلى إجراء الانتخابات، وفقا لقوله.