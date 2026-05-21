في ختام مهامه.. «الباعور» يودّع السفير الموريتاني في ليبيا ويشيد بمستوى التعاون

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، في مقر ديوان الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى ليبيا ودادي ولد سيدي هيبة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في البلاد.

وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا وموريتانيا وما شهدته من تطور في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشاد الطاهر الباعور بالدور الذي اضطلع به السفير الموريتاني خلال فترة عمله في ليبيا، مثمنا جهوده في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة.

من جانبه، أعرب السفير ودادي ولد سيدي هيبة عن شكره وتقديره للطاهر الباعور ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا على ما حظي به من تعاون وتسهيلات خلال فترة عمله، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في إطار الأعراف الدولية المتبعة عند انتهاء مهام السفراء، والتي تشكل فرصة لتقييم مسار العلاقات الثنائية وتعزيز قنوات التواصل بين الدول.

وتسعى ليبيا خلال المرحلة الحالية إلى توسيع علاقاتها الخارجية مع الدول الإفريقية والعربية، بما يعزز حضورها الدبلوماسي ويدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تربط ليبيا وموريتانيا علاقات دبلوماسية ممتدة منذ عقود، شهدت فترات من التعاون في مجالات متعددة، من بينها التنسيق السياسي والتبادل الثقافي. ومع تعاقب المراحل السياسية في ليبيا، استمرت الجهود لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.