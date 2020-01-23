في خرق جديد للهدنة.. عناصر حفتر تستعد لشن هجوم يوم الجمعة

أفاد الناطق باسم لواء الصمود التابع لعملية بركان الغضب حميدة الجرو، نقلاً عن مصادر العملية، باستعداد عناصر حفتر لشن هجوم يوم الجمعة في محاور القتال على تخوم العاصمة طرابلس، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجرو أن تاريخ الهجوم سيكون في الـ24 من يناير الجاري، وبهذا يُفهم ما جاء في إعلان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر بشأن وقف قواتهم لعملياتهم العسكرية في المنطقة الغربية ابتداء من الساعة 24:01 من يوم الـ12 من الشهر الجاري.

يُشار أن قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني أعلنتا وقف إطلاق النار في وقت سابق، استجابة لمبادرة صدرت من الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

هذا وقامت عناصر حفتر بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية باستهدافها قوات بركان الغضب، بالإضافة إلى قصف مطار معيتيقة والأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف العشوائية.