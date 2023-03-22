في خطوة استثنائية.. واشنطن تستدعي سفير إسرائيل لديها بعد «قانون فك الارتباط»

استدعت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتصوغ، بعد سماح الكنيست بالعودة إلى 4 مستوطنات تم إخلاؤها عام 2005 شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: »في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير إسرائيل فيها مايكل هرتصوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية».

من جهته، قال نائب المتحدث الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، في بيان له إنّ نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتصوغ اليوم في واشنطن العاصمة.

وأضاف باتيل أنّ نائبة وزير الخارجية نقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لإلغاء جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر إنشاء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وتابع نائب المتحدث الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أنّهما ناقشا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الأفعال أو الخطابات التي يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات.

والثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يعرف بـ«قانون فك الارتباط»، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.