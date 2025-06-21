في خطوة لدعم الجنوب.. البريقة تدشن محطة غاز فورية في أوباري

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن بدء التشغيل الرسمي لنقطة تعبئة الغاز الفورية بمدينة أوباري، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة نقص غاز الطهي والتصدي لظاهرة السوق الموازية، من خلال توفير خدمة تعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر الرسمي وبصورة مباشرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شركة البريقة لتعزيز خدماتها في مناطق الجنوب الليبي، وضمان استقرار إمدادات الغاز لمدينة أوباري والمناطق المجاورة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من الأعباء اليومية الناتجة عن نقص الوقود وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجيتها التوسعية لتغطية كافة البلديات الليبية بخدمات مباشرة وفعالة، وتحقيق عدالة التوزيع ورفع كفاءة الأداء في قطاع الطاقة.

وتحمل المبادرة شعار “البريقة: بناء– نماء– عطاء”، في إشارة إلى التزام الشركة بمواصلة جهودها نحو تجديد الأداء وتوسيع نطاق الخدمة في مختلف مناطق البلاد.