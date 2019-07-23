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في خطوة مُفاجئة.. نبيل فقير يُقرر الانتقال للعب في الدوري الإسباني

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 يوليو 2019 - 12:43
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بدأ فقير حياته المهنية كلاعب كرة قدم في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 28 أغسطس 2013. [إنترنت]
قام الفرنسي نبيل فقير باختيار الانتقال من أولمبيك ليون الفرنسي إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني في خطوة مفاجئة أعقبت عدة شائعات حول مستقبله، وآخرها اقترابه من نابولي الإيطالي.

حيث وقع اللاعب الفرنسي الدولي عقداً مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ليصبح فقير رابع لاعب يوقع للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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هذا وبدأ فقير حياته المهنية كلاعب كرة قدم في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 28 أغسطس 2013.

كما لعب فقير البالغ 26 عاما مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً ومع الفريق الأول، وخلال مسيرته الدولية شارك في 21 مباراة، وكان ضمن عناصر منتخب “الديوك” الذي فاز بمونديال روسيا.

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