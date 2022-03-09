في دعوات منفصلة.. «نورلاند» و «ساباديل» يدعوان إلى التهدئة ووقف التصعيد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى التهدئة ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرته سفارة بلاده، مساء الثلاثاء، عبر صفحتها عبر تويتر، وقال «تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف».

وأضاف نورلاند «كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب الثلاثاء وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة أيضا مع فتحي باشاغا».

من جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل إنّه التقى مع سفراء آخرين برئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مؤكدا على ضرورة تجنب أي تصعيد.

وذكر ساباديل أنّه عبّر للدبيبة عن قلقهم تجاه مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وأنّهم شدّدوا على ضرورة منع اضطرابات في قطاع النفط.

وجدّد ساباديل تشجسعهم على محادثات شاملة وهادئة بين جميع الليبيين حول مستقبل بلدهم والمقترح الأممي لإجراء انتخابات قريبا هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي.