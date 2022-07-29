في ديوان الرئاسة بنغازي.. «القطراني» يبحث أزمة نقص الحبوب في ليبيا

بحث نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة علي القطراني الخميس مع مندوب شركة باجس قروب النمساوية أحمد آتاسي، أزمة نقص الحبوب العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإنتاج العالمي لمحاصيل القمح.

وشدّد القطراني على ضرورة إنشاء صوامع في الموانئ الليبية، نظراً لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية ودول الجوار الإفريقية ، لسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

واكد القطراني على تقديم كافة التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لها، من خلال قانون الاستثمار الليبي والذي يتوافق مع توجه الحكومة الليبية في هذا الاتجاه ، مؤكدا تشجيعه لهذه المشاريع الاستثمارية.