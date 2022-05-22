في ذات اليوم والمكان..«الدبيبة» و«حفتر» يُقدّمان التعازي في الرئيس الإماراتي السّابق

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت، التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين مع رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

وقالت الوكالة، إنّ الدبيبة وحفتر قدما خلال اللقاءين «التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، كما قدما التهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات.

من جانبه، شكر آل نهيان خلال اللقاءين الدبيبة وحفتر، بحسب الوكالة، وأعرب عن تقديره لما عبرا عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار، بحسب وصف الوكالة.

وأعلنت الإمارات، السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.