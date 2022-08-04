في ذكراها الثالثة.. الكونغرس التباوي: لن ننسى مجزرة مرزق التي ارتكبتها قوات حفتر

قال الكونغرس التباوي في الذكرى الثالثة لمجزرة مدينة مرزق، إنّ هذه المجزرة تضاف إلى السجل الدامي لقوات حفتر العنصرية و المجرمة بحق مكون التبو.

وأوضح الكونغرس التباوي أنّ مجزرة مرزق وغيرها من المجازر من خليفة حفتر جاءت عن سابق عمد وتصميم وفي إطار خطة ممنهجة وضمن سياسة إجرامية، في محاولة لإبادة التبو وتهجيرهم من الجنوب الليبي.

وأدرف الكونغرس التباوي قائلا: «لن ننسى مجزرة مرزق وجميع مجازر قوات حفتر، حتى تقديم المجرمين للعدالة كي ينالوا الجزاء على جرائمهم».

وتابع الكونغرس التباوي أنّه يطمئن أبناء الضحايا والجرحى لتلك المجزرة بأنّه سيقف معهم ويدافع عنهم في كل المجالات حتى ينالوا على حقوقهم المشروعة.