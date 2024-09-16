في ذكرى استشهاده.. هكذا نعى «المنفي» عمر المختار

نعى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، شيخ الشهداء عمر المختار، في ذكرى استشهاده، واصفًا إياه بأنه «منارة وعَلم للعالمين».

واقتبس المنفي من كلمات عمر المختار في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس» قائلًا: “أما أنا فإن عمري أطول من عمر شانقي، طوى النسيان جلاديه، وصار المختار الشهيد منارة وعَلم للعالمين وذكرى للشهيد، رحم الله أسد الصحراء وشيخ الشهداء عمر المختار في ذكراه الـ93”.

"أما أنا فإن عمري أطول من عمر شانقي"، طوى النسيان جلاديه، وصار المختار الشهيد منارة وعَلم للعالمين وذكرى للشهيد، رحم الله أسد الصحراء وشيخ الشهداء عمر المختار في ذكراه الـ93. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 16, 2024

وتُحيي ليبيا اليوم الاثنين، يوم الشهيد في الذكرى الثالثة والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء، عمر المختار، الذي يصادف السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، وحسب القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، الخاص بالعطلات الوطنية والدينية، يوم الشهيد عطلة رسمية.