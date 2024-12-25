في ذكرى الاستقلال.. «المنفي» يتلقى المزيد من برقيات التهنئة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مزيدا من برقيات تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، من رؤساء العديد من الدول العربية والعالمية، بينها دول، الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا واليونان وهولندا والصين و تشاد، وتمنوا جميعا للشعب الليبي الرخاء والاستقرار .

حيث تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، “جو بايدن”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.

وقدم الرئيس بايدن خلال البرقية، تهنئة خاصة إلى الرئيس محمد المنفي والشعب الليبي نيابة عن الشعب الأمريكي بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الاستقلال،

وأكد في البرقية “أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة شركائها الليبيين لتعزيز استقرار ليبيا وسيادتها ووحدتها، بالإضافة إلى تعميق شراكات الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية والأمنية مع أصحاب المصلحة الليبيين من جميع أنحاء البلاد”.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد آل نهيان”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، متمنياً لفخامته وللشعب الليبي الشقيق التقدم والازدهار.