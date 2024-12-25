في ذكرى الاستقلال.. «المنفي» يتلقى المزيد من برقيات التهنئة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مزيدا من برقيات تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، من رؤساء العديد من الدول العربية والعالمية، بينها دول موريتانيا واليونان وهولندا والصين، وتمنوا جميعا للشعب الليبي الرخاء والاستقرار .

حيث تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، “محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وجاء في نص البرقية، ” صاحب الفخامة والأخ العزيز بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، متمنياً للشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء، كما أجدد لكم حرصنا على العمل مع فخامتكم سوياً لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين”.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال، من رئيسة الجمهورية اليونانية، “كاترينا ساكيلاروبولو”.

وجاء في نص البرقية، ” بمناسبة العيد الوطني لبلادكم، يسرني أن أعبر لكم باسمي وباسم الشعب اليوناني عن خالص التهاني وتمنياتنا الصادقة بموفور الصحة لشخصكم والتقدم والازدهار للشعب الليبي الصديق. العلاقات بين شعبينا ذات تاريخ طويل وتتسم بمشاعر ودية واحترام متبادل. اليونان ستواصل دعمها الثابت والعملي لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد”.