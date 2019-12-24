في ذكرى الاستقلال.. الولايات المتحدة تدعو لحماية ليبيا أمام الاستغلال الأجنبي

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه حان الوقت لما وصفته بـ”القيادة الليبية الشجاعة” لحماية استقلالها بدلا من فتح الباب للاستغلال الأجنبي.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على تويتر، بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، جددت واشنطن استمرارها في الالتزام بسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حل الصراع.

بمناسبة عيد إستقلال #ليبيا تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسيادة ليبيا وسلامة اراضيها. يجب على الأطراف الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع. حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة لحماية الاستقلال بدلاً من فتح الأبواب للإستغلال الأجنبي. https://t.co/06KAgcazhn — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 24, 2019

هذا وطالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الأحد، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من العدوان على العاصمة طرابلس الذي وصفه بالمعرقل الرئيس للمسار السياسي.

من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في الـ21 ديسمبر الجاري، أن التدخل العسكري الخارجي يهدد احتمالات السلام في ليبيا، وأبدت استنكار واشنطن للهجمات على المدنيين الأبرياء داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد.

يُشار أن وزارة الخارجية الأمريكية دعت قوات حفتر، منتصف الشهر الماضي، إلى إنهاء هجومها على طرابلس، قائلة إن وقفه من شأنه منع التدخل الأجنبي وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، مؤكدة دعمها سيادة البلاد في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي.