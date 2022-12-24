في ذكرى الاستقلال.. «باشاغا» يدعو إلى تسريع وتيرة الحوار

دعا رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم السبت، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.

جاء ذلك في تهنئة للشعب الليبي، بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وقال باشاغا: “بكلّ معاني الفخر والاعتزاز نستذكر مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات التي ستظل دائماً منارة للأجيال وفخراً وطنياً لا يُنسى”.

وناشد رئيس الحكومة الليبية كافة الليبيين بأن يحذوا حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة.