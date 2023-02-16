في ذكرى الثورة.. اللافي: لقد قطعنا المرحلة الصعبة من الانتقال السياسي

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن ليبيا بحاجة إلى كل أبناء الوطن، ولكل حبة عرق، حسب وصفه.

جاء ذلك في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 17 فبراير 2011م.

وذكر اللافي أنه “في الذكرى 12 لثورة السابع عشر من فبراير يزداد إصرارنا على المضي قدمًا في مشروع بناء الدولة المدنية، التي ضحى من أجلها شهداءنا الأبرار”.

وأضاف: “لقد قطعنا المرحلة الصعبة من مراحل الانتقال السياسي، ووصلنا إلى اللحظة التي جلسنا فيها إخوة متحابين، لا بوصلة لنا سوى الوطن. كانت تلك اللحظة مجرد خيال يصعب تحقيقه عند البعض، ولكنه صار اليوم واقعًا عبدنا طريقه بالصبر والحكمة وتحمل ما تنوء بها الجبال”.

وتابع النائب بالمجلس الرئاسي: “فلنضع خلافاتنا جانبًا، ولننصهر في معركة البناء والتنمية، وخير ما نقدمه لشهدائنا وجرحانا ومهجرينا هو بناء وطن يسع الجميع”.