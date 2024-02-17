في ذكرى الثورة.. «نورلاند» يُجدد دعم بلاده لليبيين

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو إختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد وتحقيق السلام والازدهار على المدى البعيد.



ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن نورلاند قوله بمناسبة ذكرة ثورة 17 فبراير: “نحن نشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبًا، ومنح الأولوية للصالح العام للأمة، والمشاركة في حوار صادق يقود#ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها و مستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي.

وأضاف نورلاند: “ستستمر الولايات المتحدة في تعزيز شراكتها مع جميع سكان ليبيا، في الشرق والغرب والجنوب”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو إختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد و تحقيق السلام والازدهار… pic.twitter.com/SJS6toqgW2 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) February 17, 2024