في ذكرى النكبة.. خطيب الأقصى يقول إن مفاتيح البيوت الفلسطينية ما تزال في جيوب أصحابها

كرّس خطيب المسجد الأقصى المُبارك الشيخ محمد حسين، خطبة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى للحديث عن الذكرى الـ72 للنكبة أمام عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف ورجال الدين، مع استمرار الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن الشيخ حسين قوله في خطبته: “في مثل هذا اليوم من سنة 1948 كانت نكبة فلسطين الحبيبة، كان العدوان على هذه الأرض المباركة جراء وعود استعمارية ومخططات شيطانية لإقامة كيان غاشم ظالم في أرض فلسطين المباركة على حساب شعبها”.

وأضاف: “لا زالت هذه النكبة مستمرة بأشكال وأوصاف مختلفة ومتعددة ولكن الهدف منها تصفية الوجود الفلسطيني في هذه الديار”.

وتحدث حطيب المسجد الأقصى عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقال: “حق العودة لن يزول بالتقادم ولن تنساه الأجيال.. فما زالت مفاتيح البيوت الفلسطينية في جيوب أصحابها في مخيمات الشتات وغيرها”.

وتابع خطيب الأقصى: “ما زالت أماني الفلسطيني يحملها أطفال هذا الشعب الذين راهن الأعداء عليهم بأن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون. نعم مات الكبار وورثهم الصغار أشد عزيمة وأشد ثباتا وتصميما على الحقوق”.

واستطرد قائلاً: “فأطفال فلسطين هنا في فلسطين وهناك في الشتات وهناك في سائر بقاع المعمورة ما زالوا يتغنون بوطنهم وأرضهم ويعتزون بأنهم أبناء أرض الإسراء والمعراج وأنهم أبناء فلسطين وأن حقوقهم لن تضيع هباء وإنما سيرثها الجيل بعد الجيل وتتعاقب ذاكرة الفلسطيني بالحفظ والتأكيد والتصميم”.

هذا ويُحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو من كل عام، وهو اليوم التالي لقيام دولة إسرائيل،‭‭‬‬‬ ومع انتشار فيروس كورونا، اقتصرت الفعاليات هذا العام على إطلاق صفارة الإنذار ووضع عدد من المسؤولين إكليلا من الورد على قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسليم مذكرة إلى ممثل الأمم المتحدة في رام الله.

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