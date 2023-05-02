في ذكرى تفجيرها.. مفوضية الانتخابات تُجدد عزمها لتحقيق تطلعات الليبيين

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عزمها لتحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

جاء ذلك في بيان للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إحياء للذكرى الخامسة لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، بهجوم إرهابي، قبل 5 أعوام، أسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وقالت المفوضية إن “أيادي الغدر والخيانة استهدفت في الثاني من مايو عام 2018 مقر المفوضية بهجوم إرهابي ارتقى فيه 13 شهيداً، سطَّروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية”.

وشددت المفوضية في بيانها عزمها السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي الطامح إلى الانتخابات، وقرابة 3 ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجّل في سجل الناخبين، مؤكدة أن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء.