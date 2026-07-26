في ذكرى عيد الجمهورية.. ليبيا تجدد دعمها لتونس وتتطلع لتعميق التعاون المشترك

تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الجمهورية التونسية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة عيد الجمهورية، الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وإحياءً للذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية عام 1957.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، مشاركتها الشعب التونسي الشقيق احتفاءه بهذه المناسبة الوطنية، معربةً عن خالص تمنياتها للجمهورية التونسية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تأكيدها على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا وتونس، معربةً عن تطلعها إلى مزيدٍ من التقدم والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز أواصر الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين.

واختتمت الوزارة تهنئتها بالقول: “كل عام والجمهورية التونسية وشعبها الشقيق بألف خير”.

ترتبط ليبيا وتونس بعلاقات تاريخية وأخوية وثيقة، وتشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، إلى جانب الروابط الجغرافية والإنسانية التي تجمع الشعبين، فيما يُعد عيد الجمهورية في تونس مناسبةً وطنيةً تُحيي ذكرى إعلان النظام الجمهوري عام 1957.