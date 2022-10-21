في ذكرى مؤتمر دعم الاستقرار.. «المنقوش» تُبشر الليبيين بإعداد النسخة الثانية

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن إعداد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الثانية لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت المنقوش في الذكرى الأولى لمؤتمر دعم الاستقرار، إنّ البلاد أصبحت اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى، وأنّ الحكومة لن تُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم جهود الاستقرار في ليبيا.

وأضافت المنقوش أن مؤتمر دعم الاستقرار ‎ليبيا أكدّت أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها، مشيرةإلى أنّ بعض الأطراف حاولت عرقلة جهود الحكومة.