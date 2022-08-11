في ذكرى هجوم بنغازي.. الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعم الليبيين لتحقيق الاستقرار

أكدت البعثة الأممية المتحدة مواصلتها دعم الليبيين، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية 3 لهجوم دامٍ استهدف موظفيها في مدينة بنغازي.

وقال رئيس البعثة الأممية بالإنابة ريزدون زينينغا إنّ الأمم المتحدة ستظل ملتزمة تماماً بخدمة الشعب الليبي، ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار.

وأوضح زينينغا أنّه يصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس، واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل 3 من موظفي البعثة.

وأعرب زينينغا عن تضامنه مع عائلات موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا في هذا الهجوم، مشيدا بشجاعة وثبات زملاءه الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة.

وفي 10 أغسطس 2019، استهدف تفجير موكبا لبعثة الأمم المتحدة في بنغازي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 موظفين أممين، وبالرغم إعلان الأمم المتحدة آنذاك فتح تحقيق في الحادث إلا أنه إلى اليوم لم يعلن المتسبب فيه.