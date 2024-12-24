في ذكرى الاستقلال.. «المنفي» يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء عدّة دول

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، من الرئيس، “قيس سعيد”، رئيس الجمهورية التونسية.

وجاء في نص برقية التهنئة ” يُسعدني بمناسبة احتفال دولة ليبيا بالذكرى الثالثة والسبعين للاستقلال، أن أتوجّه إلى فخامتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأصدق التّهاني وأخلص التمنيّات الأخويّة بموفور الصّحة والسّعادة، وإلى الشعب الليبي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من استقرار وأمن وازدهار.

وإنني أغتنم هذه المناسبة لأجدّد الإعراب لفخامتكم عن اعتزازي بما بلغته وشائج الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة القائمة بين بلدينا في كلّ المجالات، وللتأكيد على إيماني الراسخ بوحدة المصير وحرصي القوي على مواصلة العمل سوياً لتعزيز سنّة التشاور والتنسيق بيننا والارتقاء بالروابط التاريخية المتينة بين بلدينا إلى أعلى المراتب بما يحقق تطلعات شعبنا الواحد في تونس وفي ليبيا نحو مزيد من التضامن والتكامل “.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.

وجاء في نص البرقية، ” فخامة الرئيس وأخي العزيز، يطيبُ لي ودولة ليبيا الشقيقة تحتفل بذكرى عيد الاستقلال، الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر من كل سنة، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر شعباً وحكومةً وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأزكى التبريكات.

وفي هذه المحطة التاريخية المضيئة الخالدة التي توجت نضال الشعب الليبي الأبي، استحضر بافتخار تضحياته من أجل الحرية والكرامة، راجياً من المولى العلي القدير أن ينعم عليكم بموفور الصحة والهناء، وأن يحقق للشعب الليبي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتقدم “.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس جمهورية البرتغال، “مارسيلو ريبيلو دي سوزا”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.