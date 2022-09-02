في رسالة إلى الليبيين.. مجلس الأمن يدعوهم إلى الاتفاق على مسار واضح للانتخابات

أعرب مجلس الأمن الدّولي عن إدانته للاشتبكات بين الجماعات المسلحة في طرابلس قبل ايام والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي بيان له، حثّ مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، داعيا إيّاهم إلى احترام القانون الدّولي وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ودعا مجلس الأمن الأطراف المحلية إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، مطالبا جميع الدّول الأعضاء بالامتثال الكامل لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكّد مجلس على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وشدّد مجلس الأمن على ضرورة إجراء حوار وطني وعملية مصالحة شاملة في البلاد، وأنّه ينبغي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.

وتابع مجلس الأمن أنّ قراراته تنطبق على الأفراد والكيانات التي تهدّد الاستقرار أو تقوّض عملية الانتقال السياسي والتي تحدّدها لجنة عقوبات بالأمم المتحدة بشأن ليبيا.