في رسالة العيد.. الدبيبة يؤكد استمرار المعركة ضد الفوضى وبناء دولة القانون

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية كافة، راجيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات.

وأكد الدبيبة في تهنئته أن ليبيا بدأت تشهد ملامح الاستقرار، في وقت تتراجع فيه مظاهر الفوضى، مشيرًا إلى تقدم مؤسسات الدولة نحو استعادة سلطتها وبسط النظام. وقال: “ندرك أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، والمعركة مع الفوضى مستمرة، لكننا نؤمن أن ما تحقق يمثل بداية حقيقية لمسار تُبنى فيه الدولة على أسس النظام والعدالة”.

كما شدد على أهمية دور المؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكّدًا أن الشرطة والجيش ينهضان بدورهما الوطني تحت مظلة القانون.

واختتم الدبيبة تهنئته بالدعاء بأن يُبارك الله مساعي الإصلاح، ويمنّ على ليبيا بالوحدة والسكينة والازدهار، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك”.