في رسالة للمواطنين.. «العبدلي»: ضبط الإستهلاك سيُقلل من حاجة الكهرباء

قال رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمحال التجارية، سيقلّل حاجتها للطاقة، موضحا أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك.

من جانبه، ذكر مدير إدارة مشروعات الإنتاج بالشركة خلال اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الأحداث التي وقعت الفترة الماضية غرب طرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية المحطة ومغادرة عدد من الفنيين بشركة “سيمنس” الألمانية.

وأضاف مدير إدارة مشروعات الإنتاج، أن الأحداث الأخيرة ادّت أيضا إلى تأخير اختبار محطة مصراتة للبدء بتشغيلها، مؤكدا أن العمل جارٍ لدخولها نهاية يونيو الجاري لتصل إنتاجية الشبكة إلى 7400 ميغاوات.

بدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل لإدخالها للشبكة مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة.

وأكد الدبيبة على ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي جنوب طرابلس ودرنة، والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما.

وأشار الدبيبة إلى أهمية العمل لاستكمال إجراءات توريد العدادات مسبقة الدفع التي تساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.