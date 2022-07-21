في زلة لسان.. «بايدن» يكشف إصابته بمرض السرطان

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إصابته بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

زخلال خطاب ألقاه حول الاحتباس الحراري في ولاية «ماساتشوستس» الأمريكية، وصف بايدن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة «كليمونت» التابعة لولاية ديلاوير، قائلا: «لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان».

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ هذا يفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد، وفقا لقوله.

وبايدن الذي يبلغ من العمر 79 عاما هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته محل نقاش عام، ومع ذلك، يقول إنّه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.