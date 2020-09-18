في زمن كورونا.. رحلات سياحية «غريبة»

عقب تفشي وباء “كوفيد-19” حول العالم، قامت شركة الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” بتنظيم رحلات “غريبة” مستهدفة الكثيرين ممن اضطروا لإلغاء مشاريع رحلاتهم هذا العام، بسبب إجراءات الإغلاق والتشديد بالإجراءات المفروضة على التنقل.

وأعلنت الخطوط الجوية الأسترالية عزمها تنظيم رحلات تمتد على مدار سبع ساعات، تمر خلالها الطائرة على مناظر خلابة، وذلك دون أن تهبط في أي مطار.

وستشمل رحلات “كانتاس” التحليق فوق كوينزلاند وغولد كوست ونيو ساوث ويلز، هذا إلى جانب عدد من المناطق النائية في البلاد، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وسيتاح للمسافرون الاستمتاع بمشاهدة مناطق الجذب السياحي الشهيرة في أستراليا مثل ميناء سيدني والحيّد المرجاني العظيم وشاطئ بوندي، كما ستوفر الشركة للركاب برنامجا ترفيهيا منوعا يتضمن مشاركة شخصيات مشهورة.

وخصصت الشركة طائرات من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” لهذه الرحلات، والتي عادة ما تستخدم في الرحلات الجوية العابرة للقارات، وتتميز بنوافذها الكبيرة، الأمر الذي يجعلها مثالية للمشاهدة من ارتفاع 30 ألف قدم.

وقد بيعت 134 تذكرة على مختلف الدرجات للرحلة المزمع تسييرها في 10 أكتوبر القادم، والتي يتراوح ثمن الواحدة منها بين 566 إلى 2734 دولارا أميركيا، حيث تم شراؤها خلال 10 دقائق فقط من الإعلان عنها، حسب ما أعلنت “كانتاس”.