في زياة مفاجئة لأنقرة.. «باشاغا» يسعى لحصول الدعم من «أردوغان»

قالت قناة “تي آر تي خبر” التركية إنّ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا زار أنقرة الأربعاء الماضي في زيارة مفاجئة إلى تركيا.

وذكرت القناة التركية أنّ زيارة باشاغا تتزامن مع ظهور تباين في مواقف عبد الحميد الدبيبة مع آراء المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بخصوص الانتخابات المؤجلة، ومراوحة أزمة النفط المغلق في البلاد مكانها حيث لم يعلن مكتب باشاغا رسمياً عن الزيارة كما لم تعلق بشأنها السلطات التركية.

ونقل التلفزيون الحكومي التركي عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنّ باشاغا الذي توجه رفقة وفد حكومي إلى أنقرة بناء على دعوة رسمية في زيارة هي الثانية من نوعها منذ توليه مهام منصبه.

وأوضحت القناة التركية أنّ باشاغا يسعى من خلال الزيارة للحصول على دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة، وتسليم مقراتها في العاصمة طرابلس