في زيارة استمرت لساعات.. رئيس المخابرات المصرية يُغادر بنغازي دون تفاصيل

التقى وفد مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع خليفة حفتر ببنغازي في زيارة غير معلنة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر أمني بنغازي لم يذكر اسمه، أنّ الوفد المصري غادر المدينة عشية الأربعاء بعد لقاء مع حفتر دام لساعات دون ذكر تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أنّ هذه الزيارة ليست الأولى بل سبقتها زيارات أخرى خلال العام الجاري.

وقال المصدر إنّ جميع الزيارات السابقة لعباس كامل كانت غير معلنة عدا زيارة واحدة في يونيو العام الماضي ظهر فيها مع حفتر بصورة رسمية.

ولفت المصدر إلى أنّ عباس كان قد التقى في طرابلس العام الماضي التي زارها للمرة الأولى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.