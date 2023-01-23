في زيارة تستمر ليومين.. رئيسة الحكومة الإيطالية تصل اليوم الجزائر

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الإثنين زيارتها إلى الجزائر وهي أول زيارة لها للبلاد التي أصبحت المورد الأول للغاز والشريك الرئيسي لإيطاليا في إفريقيا.

ومن المنتظر وصول ميلوني إلى الجزائر العاصمة بعد ظهر اليوم، في زيارة تستمر يومين وتشهد خلالها اجتماعات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

ومن المقرر أن تعقد ميلوني أيضًا اجتماعات مع مجتمع الأعمال الإيطالي في الجزائر، قبل أن تصعد على متن سفينة كاربينيري، التابعة للبحرية الراسية في ميناء الجزائر العاصمة.

وتشمل أجندة ميلوني كذلك توقف رمزي في حديقة تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس إيني، في قلب الجزائر العاصمة وافتتحها في نوفمبر 2021 الرئيس سيرجيو ماتريلا، لإلقاء التحية.

تهدف مهمة ميلوني إلى تأكيد منظور إيطاليا كمركز للطاقة ليس فقط للغاز، ولكن في المستقبل أيضًا للهيدروجين الأخضر في البحر الأبيض المتوسط، والذي يعمل كجسر بين إفريقيا وأوروبا.