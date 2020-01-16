في زيارة رسمية.. حفتر يحط الرحال في اليونان

وصل خليفة حفتر، الخميس ، العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمدينة بنغازي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن حفتر وصل إلى أثينا في زيارة رسمية.

هذا واستقبل خليفة حفتر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقر قيادة قواته بمدينة بنغازي، الخميس.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن خليفة حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

ونقل تلفزيون “إن تي في” الألماني عن ماس قوله، بعد الاجتماع مع حفتر في الرجمة، إنه تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع.

هذا وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق، بزيارة الوزير هايكو ماس الخميس، إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر قبل ثلاثة أيام من قمة برلين.

وقال ماس في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن حسم الصراع الليبي عسكريا لصالح أي طرف، وإن مؤتمر برلين سيمهد الطريق لعملية سياسية ومفاوضات داخل ليبيا لما بعد الحرب، تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشار ماس إلى أن بلاده كانت تتفاوض منذ أشهر لبدء محادثات سلام من أجل ليبيا لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين من الخارج، وقال إنه من أجل التوصل إلى اتفاق دعت ألمانيا جميع اللاعبين الدوليين إلى طاولة المفاوضات.