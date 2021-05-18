في زيارة هي الأولى.. مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل طرابلس

يصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، في زيارة لليبيا هي الأولى لمسؤول أمريكي منذ تولي السلطات التنفيذية الجديدة لمهامها رسميا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن المسؤول بالخارجية الأمريكية سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات معمقة مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تتعلق بالعلاقات الليبية الأمريكية، وملفات التعاون الثنائي خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، وإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه سيتم في ختام زيارة الوفد الأمريكي إصدار بيان صحفي مشترك خلال المؤتمر الصحفي التي ستعقده وزيرة الخارجية مع المسؤول الأمريكي.