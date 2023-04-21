في سابقة هي الأولى.. ليبيا تنقسم دينياً.. عيد في بنغازي ورمضان في طرابلس

في سابقة هي الأولى في ليبيا والدول الإسلامية، انقسمت ليبيا إلى جزأين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك أو استكمال صيام شهر رمضان المبارك، بعد إعلانات متضاربة.

وتعتمد ليبيا في إعلان الأشهر الهجرية والأعياد على رؤية الهلال، حيث أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر، لعدم التمكن من رؤية الهلال.

وأوضحت الدار بيانها الخميس، أنّ الإعلان جاء بعد اطلاعه على التقارير المقدمة إليه من اللجان المكلفة برصد الأهلة، مهنئة بهذه المناسبة الشعب الليبي والأمة الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك.

عيد ورمضان في وقت واحد

من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لللإفتاء المنشأة حديثا في السنوات الأخيرة والتابعة لمجلس النواب، اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، بحسب بيان لها.

واحتفلت مدن المنطقة الشرقية اليوم بعيد الفطر المبارك، وهي تخضع لسيطرة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بينما تحتفل مدن عدة في المنطقة الغربية بعيد الفطر غدا الأحد، وعلى رأسهم العاصمة طرابلس ومصراتة والزاوية وترهونة وزوارة والخمس.

وقانونا الجهة المخولة بإعلان أعياد الفطر وصوم رمضان ودخول الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية هي دار الإقتاء الليبية بموجب قانون تأسيسها عام 2012.

السياسة تدخل على الخط

وأفاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير بتواصلهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: «أكد لنا ثبوت رؤية هلال شهر شوال في عدد من المحاكم بالمدن، ونؤكد لكم بأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك».

في الوقت نفسه، هنّا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم عيد الفطر، مؤكدا أنّ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت هو أول أيام العيد.

دار الإفتاء تُبطل شهادات متحري الهلال

وفي بيان آخر لدار الإفتاء، قالت إنّ الشهادات الواردة إليها ببيان رؤية هلال شهر شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.

وذكرت دار الإفتاء أنّ بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه، وأنّ بعضها أفاد بأنّ قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال وبعضها لم يجزم بأن ما رأوه هو الهلال

وتابعت دار الإفتاء أنّ هذا الأمر يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقات وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك، بحسب قولها.