في سابقة هي الأولى من نوعها.. ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ«إسرائيل» في مكالمة فيديو مع «نتنياهو»

الناشط لنتنياهو: نحبك كثيرا، ونتمنى أن تجلب السلام للشرق الأوسط. [تويتر]

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشر ناشط سعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، لاتصال هاتفي مصور أجراه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويظهر في مقطع الفيديو نتنياهو وهو مبتسم ومسرور، ويتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال فيديو بدأه بجملة “السلام عليكم محمد”، فرد عليه الناشط السعودي قائلا:

نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط.

ورد نتنياهو على الناشط:

من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً.

هذا ويُعرف الناشط محمد سعود نفسه، عبر حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مُقيم في العاصمة الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.

وكان الناشط السعودي، قد زار كنيست الاحتلال، في شهر يوليو الماضي، ثم زار بعدها المسجد الأقصى، وانتشر مقطع فيديو وثق قيام شبّان مقدسيين بطرده من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة وزارة خارجية الاحتلال لزيارة الكنيست، وبسبب تأييده للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وقام على إثرها جيش الاحتلال بشن حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين شاركوا في طرد الصحفي السعودي المطبّع.

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019

وفي سياقٍ ذي صلة أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، فجر الجمعة، فوز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه، عضو الكنيست غدعون ساعر.

وحصل نتنياهو على نسبة 72.5% من الأصوات، وساعر على 27.5%، وبلغت نسبة التصويت 49.45%.

وقال نتنياهو في تعليق على النتائج:

أتعهد بأنني سأقود الليكود إلى انتصار كبير في الانتخابات القريبة للكنيست)وسنستمر في قيادة إسرائيل.

من جانبه اعترف ساعر بخسارته، وقال: