في سابقة هي الأولى من نوعها.. ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ«إسرائيل» في مكالمة فيديو مع «نتنياهو»

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشر ناشط سعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، لاتصال هاتفي مصور أجراه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويظهر في مقطع الفيديو نتنياهو وهو مبتسم ومسرور، ويتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال فيديو بدأه بجملة “السلام عليكم محمد”، فرد عليه الناشط السعودي قائلا:

ورد نتنياهو على الناشط:

هذا ويُعرف الناشط محمد سعود نفسه، عبر حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مُقيم في العاصمة الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.

وكان الناشط السعودي، قد زار كنيست الاحتلال، في شهر يوليو الماضي، ثم زار بعدها المسجد الأقصى، وانتشر مقطع فيديو وثق قيام شبّان مقدسيين بطرده من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة وزارة خارجية الاحتلال لزيارة الكنيست، وبسبب تأييده للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وقام على إثرها جيش الاحتلال بشن حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين شاركوا في طرد الصحفي السعودي المطبّع.

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz