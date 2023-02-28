في سبيل استقرار ليبيا.. وزير الخارجية الإيطالي: بذلنا جهدا كبيرا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ بلاده بذلت جهدا كبيرا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأنّها تتحاور مع الجميع للوصول إلى الانتخابات بتوافق كافة الأطراف الليبية.

وأشار تاياني في تصريح له الاثنين إلى أن إيطاليا ترغب في إشراك دول مثل مصر والإمارات وتركيا والدول المؤثرة في الشأن الليبي للإسهام في إرساء الاستقرار والسلام بالبلاد.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنّه في حال استقرت الأوضاع في ليبيا فإنّ ذلك سينعكس إيجابا على أمن شمال إفريقيا برمته ودول جنوب الصحراء.