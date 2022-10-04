في شهر واحد.. إيريني تُحيل سفينتين إلى موانئ أوروبا وتُصادر حمولتهما

قالت العملية البحرية الأوروبية إيريني إنها رصدت 38 رحلة جوية مشبوهة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأنها استمرت في مراقبة 25 مطارا ومدرجا و 16 ميناء ومحطة نفطي.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن عملية إيريني تواصلت مع 156 سفينة تجارية عبر اللاسلكي وأجرت 18 زيارة على متن السفن بموافقة القباطنة.

وأوضحت إيريني أنه تم تحويل سفينتين من أصل 24 سفينة إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث جرى مصادرة حمولتها.

وتابعت إيريني أنه جرى تنفيذ 54 عملية تفتيش لسفن مشبوهة بعد تحويلها من البحر إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تركيا رفضت الموافقة في 8 مرات على تفتيش السفن المشبوهة.

وأضافت وكالة نوفا الإيطالية، أنه توجد حاليا 3 فرقاطات و4 طائرات وما يقرب من 600 شخص تم تعيينهم مباشرة لإيريني بينما يتم نشر وحدات بحرية وجوية أخرى لدعم العملية على أساس غير مستمر.

يشار إلى أن عملية “إيريني” اعلنت تعيين قائد جديد لتولى قيادة السفينة الرئيسية الجديدة “إتش إس إيجه”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.