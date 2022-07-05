في ظل أزمة الانسداد السياسي.. المجلس الرئاسي يعلن عن خطته

كلف المجلس الرئاسي النائب بالمجلس عبدالله اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبين المجلس وفق بيان رسمي -الصفحة الرسمية- أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل تأتي للحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، ولتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. وفق البيان.