ترامب يثير الجدل: أريد أن تمتلك أمريكا غزة وأحولها إلى «منطقة حرية»

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 43 شخصًا منذ فجر اليوم، جرّاء غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن مدينة خان يونس جنوب القطاع كانت الأكثر تضررًا، حيث أسفر القصف عن مقتل 26 شخصًا، عقب استهداف ما لا يقل عن ثمانية منازل. كما قُتل عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف طال منزلًا في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، قُتل سبعة أشخاص على الأقل في قصف استهدف منزلًا في بلدة جباليا، فيما أودى قصف آخر على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة بحياة أربعة فلسطينيين.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن نية مؤسسة إغاثية مدعومة من الولايات المتحدة بدء عملياتها في غزة قبل نهاية شهر مايو الجاري، ضمن خطة لتوزيع المساعدات أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من أطراف دولية.

وكانت كل من كندا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى منظمة “أطباء بلا حدود”، قد وجّهت انتقادات لاذعة لإسرائيل، متهمةً إياها باستخدام الغذاء كأداة ضغط في الحرب، ومنع دخول الإمدادات الأساسية منذ أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن فرض القيود على دخول الغذاء والوقود يهدف إلى الضغط على حركة “حماس”، مشيرين إلى أن الجيش يدرس حاليًا السماح بدخول المساعدات في ظل تدهور الوضع الإنساني داخل القطاع.

هذا وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 52 ألفا و928 قتيلا و119 ألفا و846 مصابا بين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وحصيلة القتلى والإصابات منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس 2025 بلغت ألفين و799 قتيلا و7 آلاف و805 مصابين.

مؤتمر ثلاثي بين العراق ومصر والأردن يؤكد وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

عقد وزراء الخارجية في كل من العراق، مصر، والأردن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم 14 مايو 2025، أكدوا خلاله وجود انسجام واضح في رؤى الدول الثلاث تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الأوضاع في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الاجتماع الثلاثي بحث آليات تفعيل التعاون بين العراق ومصر والأردن بهدف المساهمة في حل أزمات المنطقة، مشددًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، واصفًا الوضع بأنه “مخجل” بعد ما يقرب من 70 يومًا دون إدخال أي مساعدات إلى القطاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المنطقة تواجه تحديات وجودية تهدد الأمن القومي العربي، مشددًا على أن “لا استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية”، وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على رفض تهجير سكان غزة.

فيما أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى أن أمن العراق ومصر والأردن مرتبط بشكل وثيق، وأن الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة. كما شدد على رفض العدوان الإسرائيلي على غزة ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لإنقاذ القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الأوضاع في المنطقة، فيما تستعد جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية روسية تهدف إلى تعزيز التعاون الشامل بين الأطراف المعنية.

ترامب: أريد أن تمتلك أمريكا غزة وأحولها إلى “منطقة حرية”

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحات أدلى بها من العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، عبّر فيها عن رغبته في أن “تمتلك” الولايات المتحدة قطاع غزة وتحوّله إلى ما وصفه بـ”منطقة حرية”، وذلك في ظل استمرار الحرب الدامية في القطاع.

وقال ترامب: “لدي تصورات جيدة جداً لغزة، وهي جعلها منطقة حرية”، مضيفاً: “سأكون فخوراً لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء التصعيد العسكري، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار واستئناف مسار السلام.

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات، ومداهمات عنيفة، وتخريب لممتلكات، ما أسفر عن اعتقال عشرات المواطنين وإصابة عدد من السكان.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واحتجزت أكثر من 70 مواطناً، بعد أن داهمت منازل السكان وعبثت بمحتوياتها. وخلال المداهمات، اعتدت القوات على مدير العلاقات العامة في نادي الأسير، أمجد النجار، وعلى زوجته وأطفاله، ما أدى إلى إصابة زوجته بكسور في يدها، وتحطيم أثاث المنزل.

وامتدت الحملة إلى بلدات أخرى في محافظة الخليل، شملت بيت كاحل شمالاً، وقرية دير العسل جنوب غرب، حيث فتشت القوات عدة منازل واحتجزت عدداً من المواطنين، قبل الإفراج عن بعضهم لاحقاً.

وفي مدينة نابلس، داهمت القوات منازل في بلاطة البلد واعتقلت أربعة شبان بعد تفتيش منازل ذويهم، كما اقتحمت منزلًا في بلدة طمون جنوب طوباس، وقصفته بعد محاصرته، مستخدمة الأسلحة الرشاشة وقذائف “الإنيرجا”، وقالت مصادر محلية إن العملية بدأت بتسلل وحدة خاصة إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة مجنزرة.

وخلال الحملة، صدمت دورية عسكرية إسرائيلية حافلة تقل أطفالاً من روضة في طمون، ما أدى إلى إصابة الأطفال بحالة من الهلع، بحسب مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر جامعة القدس المفتوحة في طوباس، وفجّرت مقهى مجاوراً للجامعة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من الموقع، وأعلن محافظ طوباس تأخير الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب الوضع الأمني المتدهور في المحافظة.

وفي الوقت ذاته، أغلقت القوات الإسرائيلية الطرق شمال محافظة رام الله والبيرة، واقتحمت مخيم قلنديا شمال شرقي القدس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة، وازدياد وتيرة الاعتقالات والاشتباكات مع السكان المحليين.