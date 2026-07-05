في ظل موجة الحر.. انتقادات لـ«عمدة نيويورك» وسفر زوجته إلى الخارج

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” بأن راما دواجي، زوجة عمدة نيويورك زهران ممداني، غادرت إلى جزيرة مالوركا الإسبانية للمشاركة في معتكف إسلامي للـ“عافية الروحية”، وذلك بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال “أمريكا 250”.

وبحسب التفاصيل، فقد شوهدت دواجي، وهي فنانة سورية أمريكية تبلغ من العمر 29 عامًا، في مطار نيوارك وهي تستقل رحلة متجهة إلى بالما عاصمة مايوركا، للمشاركة في معتكف يحمل اسم “نباتات القرآن”، تنظمه منظمة “ذا وومنز سنشري”، حيث تبلغ تكلفة المشاركة 3400 دولار، وتشارك فيه كـ“فنانة مقيمة”.

كما تشير المعلومات إلى أنها ستستضيف معتكفًا آخر في يوليو داخل جزيرة كورسيكا الفرنسية، يتمحور حول موضوع “مريم في القرآن”.

وأثار غيابها عن فعاليات “أمريكا 250” انتقادات من مسؤولين محليين وصفوا الأمر بأنه “مخيب للآمال”، بينما دافع مكتب العمدة عنها مؤكدًا أنها لم تكن برفقة حماية شرطية خلال سفرها.

وفي خلفية القضية، كانت دواجي قد أقدمت سابقًا على حذف حساباتها بعد إعادة نشر منشورات قديمة اعتُبرت مسيئة، تضمنت انتقادات حادة للجيش الأمريكي وإشادات بجماعات فلسطينية، قبل أن تقدم اعتذارًا لاحقًا عن تلك المنشورات.

أما زوجها زهران ممداني، فقد بقي داخل المدينة لمتابعة تداعيات موجة الحر، وسط انتقادات وُجهت إليه بعد دعوته السكان إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف، في وقت كانت فيه حرارة مبنى البلدية منخفضة بشكل ملحوظ. كما ألقى خطابًا وطنيًا تناول فيه انتقادات مباشرة للرأسمالية والحروب الخارجية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول نشاط الشخصيات العامة المرتبطة بالسياسة في نيويورك، خصوصًا مع تزامن الأحداث مع احتفالات وطنية كبرى، إضافة إلى استمرار النقاشات في الولايات المتحدة حول حرية التعبير، المواقف السياسية للفنانين، ودور المسؤولين المحليين في إدارة الأزمات المناخية والاقتصادية.