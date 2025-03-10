في عاشر أيام شهر رمضان.. «الدبيبة» يشارك رجال المرور إفطارهم

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، رجال المرور إفطارهم الميداني في شوارع العاصمة طرابلس، وذلك في عاشر أيام شهر رمضان المبارك، تقديرًا لدورهم في تنظيم حركة السير وضمان انسيابية المرور خلال الشهر الفضيل.

وأشاد رئيس الحكومة، خلال لقائه “برجال المرور والشرطة بالجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن المروري وخدمة المواطنين، مؤكدًا أن تفانيهم في أداء واجبهم، لا سيما خلال شهر رمضان وأوقات الذروة، يعكس التزامهم ومسؤوليتهم الوطنية”.

وتأتي هذه المبادرة في “إطار دعم ومساندة العاملين في الميدان، والتأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها رجال المرور والشرطة لضمان سلامة الطرق وتيسير الحركة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة”.

وحضر الإفطار، “كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي”.