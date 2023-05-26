في عملية نادرة.. الأطباء يستخرجون كتلة شعر تزن 1.3 كيلو من معدة فتاة

أعلن مركز البيضاء الطبي عن إجراء عملية نادرة وهي استخراج كتلة «شعر ضخمة» بوزن 1.3 كيلو غرام من داخل معدة فتاة تبلغ 20 عاما.

وأوضح المركز أنّ الفتاة المريضة وصلت وهلي في حالة إغماء، وأنّه جرى إسعاف المريضة من قبل الأطقم الطبية بقسم العناية المركزة داخل المركز، وبعد استقرار الحالة، تم الكشف عليها، تبين وجود انسداد حاد بالجهاز الهضمي على مستوى المعدة والامعاء.

وذكر المركز أنّ الأطباء اضطروا لإجراء عملية جراحية والتي تعتبر دقيقة و صعبة، تم استخراج كتلة غريبة من بطن الفتاة ، تبين بعد فحصها انها كتلة من الشعر، وأنّ هذا هو نوع مرضي يسمى «البازَهْر الشَعْري» وتعني أكل الشعر