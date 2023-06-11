في عموم البلاد.. 123 ألف طالب يبدؤون امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني، صباح اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنّ المتقدمين لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية أكثرمن 123 ألف طالب وطالبة في كامل التراب الليبي، حيث يجري طلاب القسمان الأدبى والعلمي أولى امتحاناتهم وكذلك طلاب التعليم الديني أولى امتحاناهم.

وأشارت الوزارة إلى أنّ امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية في الخارج ستبدأ ظهر اليوم الأحد لـ 1798 تلميذا.

وذكرت أنّ من بين التلاميذ 943 تلميذا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و855 طالبا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، يجرون امتحاناتهم في 62 مدرسة تتوزع في 34 دولة.