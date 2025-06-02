في عيد الأضحى.. وزارة الداخلية تكرم أسر الشهداء بمنحة مالية

تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة مباشرة من رئيس مكتب رعاية أسر الشهداء، أعلنت وزارة الداخلية عن الانتهاء من إعداد وتجهيز وإحالة حوافظ المنحة المالية المخصصة لأسر شهداء الواجب، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الوزارة المستمر برعاية أسر الشهداء، وتأكيدًا على الوفاء لتضحيات أبنائهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وبهذه المناسبة، ترفع وزارة الداخلية أسمى آيات الدعاء بأن يتغمد الله شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

هذا وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حماية الأمن والاستقرار، وقد أنشأت الوزارة مكتبًا خاصًا يُعنى بمتابعة شؤون هذه الأسر، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي اللازم لها، في إطار سياسة إنسانية تعكس تقدير الدولة لتضحيات منتسبيها.

وتعمل الوزارة على تنفيذ توجيهات الحكومة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسر الشهداء، من خلال صرف المنح، وتقديم المساعدات الموسمية، وضمان استمرار التواصل معهم، بما يرسّخ قيم الوفاء والانتماء الوطني.