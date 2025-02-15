في «عيد الحب».. البيت الأبيض ينشر رسالة تتضمن تهديداً!

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض، الجمعة، على منصة “إكس”، رسالة بمناسبة عيد الحب تضمنت صورة ساخرة حملت تهديدا للمهاجرين غير الشرعيين.

وتضمنت الرسالة التي أرسلها البيت الأبيض، تهديدا للمهاجرين المحتملين الذين يفكرون في التوجه إلى الولايات المتحدة من دون التأشيرات والأوراق المطلوبة.

وكُتب على البطاقة الوردية التي نشرها الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبارة تهنئة بحلول عيد العشاق، مرفقا بصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”قيصر الحدود” توماس هومان المعروف بإجراءاته الصارمة ضد المهاجرين بطريقة غير شرعية.

وكُتبت على الصورة أبيات ساخرة تقول: “الورود حمراء ** والبنفسج أزرق ** تعال إلى هنا بطريقة غير شرعية ** وسوف نرحّلك”.

وكان ترامب قد اختار هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق، ليكون مسؤولاً عن ملف أمن الحدود الأميركية في إدارته.

يذكر أن هومان هاجم البابا فرانسيس يوم الثلاثاء بعد أن وصف البابا ترحيل الولايات المتحدة للمهاجرين غير المسجلين بأنه “أزمة كبرى”.

وقال هومان للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن تصريحات البابا: “أتمنى أن يركز على إصلاح الكنيسة الكاثوليكية ويترك مسألة إنفاذ الحدود لنا”.

Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025