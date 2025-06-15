في عيد ميلاد «ترامب» الـ 79.. عرض عسكري أمريكي ضخم يتحول لمسرح للسخرية

أشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عرض عسكري غير مسبوق في العاصمة واشنطن، احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاده التاسع والسبعين، في مشهد أثار جدلاً واسعاً واحتجاجات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغت كلفة الفعالية، نحو 45 مليون دولار وفق تقديرات البنتاغون، شهدت مشاركة نحو 7 آلاف جندي، ومرور أكثر من 150 مركبة عسكرية، بينها 28 دبابة أبرامز و56 ناقلة مدرعة، إلى جانب عشرات المروحيات، وعرض جوي مظلي قدّمه فريق “غولدن نايتس”، تخلله تسليم العلم الأميركي إلى ترامب.

وأثار العرض العسكري الذي أُقيم مساء السبت في العاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الأمريكي موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثير من المستخدمين بأنه “ضعيف التنظيم” و”أشبه بعرض مدرسي”.

وتركزت معظم التعليقات الساخرة على موقع “X”، حيث قارن البعض الاستعراض العسكري الأمريكي بنظيريه الروسي والصيني، مشيرين إلى تواضع الأداء وسوء التنظيم رغم الميزانية الضخمة التي رُصدت له.

مقارنات محرجة وتنظيم ضعيف، حيث كتب أحد المستخدمين ويدعى Simulacra66: “إذا قارنته بالاستعراضات العسكرية في روسيا أو الصين، فإن استعراضنا سيبدو مثل أولمبياد خاص بعالم الاستعراضات.”

أما المستخدم Train Bum فقال: “كان المشاركون يسيرون بشكل غير صحيح، وأقدامهم كانت تتصادم ببعضها البعض.”

وعلق آخر يحمل اسم To-B بقوله: “يبدو كأنه استعراض في روضة أطفال لا أكثر.”

كما لاحظ عدد من المعلقين ضعف الإقبال الجماهيري على الفعالية، إذ كتب Russel Gallman متسائلًا: “أين الحضور؟ لا يوجد أحد.”، فيما أشار بعض المستخدمين إلى أن الرئيس دونالد ترامب يبدو متأثرًا بالعروض العسكرية الروسية، حيث كتب المستخدم Trigger ساخرًا: “ربما شاهد ترامب العروض العسكرية الروسية وأراد أن ينظم واحدة لنفسه مثلها.”

ورغم ما أحيط بالعرض من ضجة إعلامية، واجه الحدث انتقادات لاذعة من الحضور نفسه، إذ اشتكى بعضهم من ضعف الاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة، مما أدى إلى طوابير طويلة، وتزاحم شديد، وحدوث مشادات كلامية وشجارات متفرقة، حيث غادر الحاضرون المكان قبل انتهاء العرض، مما تسبب في تزاحم كبير عند نقاط العبور، حتى مع استمرار مرور المعدات العسكرية.

في واشنطن جرى عرض عسكري رمزي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي. pic.twitter.com/jlgPRXcSEp — ognatiii@gmail.com it (@ognatiiigmailc1) June 15, 2025

مشاهد من الاستعدادات الضخمة للاحتفال العسكري الذي سيقام اليوم بالعاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي. pic.twitter.com/zrtQ66xMmP — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 14, 2025