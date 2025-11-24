في «عيد ميلاد» مادورو.. ترامب يدرس إسقاط منشورات دعائية فوق كاراكاس!

ناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تنفيذ عملية إسقاط منشورات دعائية فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في خطوة تُعتبر استمرارًا للضغوط النفسية التي تمارسها واشنطن على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة “CBS News” أن العملية، التي لم تحصل بعد على موافقة رسمية، قد تتم في يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد ميلاد مادورو الثالث والستين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الولايات المتحدة لضغوطها على حكومة مادورو في الأشهر الأخيرة، عبر وسائل متنوعة، منها حشد عسكري في منطقة البحر الكاريبي، وإجراء تدريبات بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات ضد قوارب فنزويلية يُزعم ارتباطها بتهريب المخدرات في المنطقة.

منذ أوائل سبتمبر الماضي، نفذ البنتاغون ما لا يقل عن 21 ضربة في الكاريبي بالقرب من المياه الفنزويلية، أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصًا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أكد أن هذه الضربات تستهدف عصابات وتجار المخدرات، رغم أنه لم يتم تقديم أدلة قاطعة على أن القوارب المستهدفة كانت محملة بالمخدرات.