في قلب الفوضى.. جرائم وانفجارات وتطورات تقنية تهزّ الساحة العالمية

في عالم يموج بالأحداث المتسارعة والصراعات المتنوعة، تجتمع مأساة البشر وأخبار الأمن والأمل في مشهد متقلب لا يُرحم، من انفجار مدوٍ في قلب طوكيو يشتعل فيه لهب الحريق ويصيب العشرات، إلى انهيار قاتل في السنغال يبتلع أرواح الأبرياء بلا رحمة، ثم جريمة بشعة في قنا تُزلزل ضفاف النيل، حيث طفلان ينهيان حياة ابن عمهما بدافع مظلم، وفي نفس الوقت، تشهد مصر انطلاقة روبوتات المرور الذكية لتحرير الطرق من الفوضى، وسط حملة أمنية ضاربة تضبط أكبر شبكة تهريب ترامادول بملايين الأقراص، وعلى خط المواجهة العالمية، اغتيالات وأعمال عنف تهز إيران وأفغانستان، وشبكات إجرامية تروج للحوم المريضة في إسبانيا، إلى جانب حادث غامض في روما يحيط بشاب مصري بطيف من الأسئلة، هذه الأحداث الحارقة، التي تحمل بين طياتها قسوة الواقع وأمل التغيير، تروي قصة عالم على شفا التحول، حيث تتصارع حياة الإنسان ومصيره في كل لحظة.

انفجار بموقع بناء في طوكيو يُصيب 10 أشخاص

أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار عقب اندلاع حريق في مركبة صيانة بموقع بناء في العاصمة طوكيو، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غازي من أنبوب تضرر خلال أعمال بناء أساس أحد المباني في الموقع.

وأشار عدد من المصابين إلى شعورهم بحرقان في الحلق نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

ولم تصدر السلطات حتى الآن مزيد من التفاصيل حول حالة المصابين أو أسباب الحادث النهائية، في حين تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع الموقع.

انهيار مبنى في السنغال يتسبب بمصرع 11 شخصاً وإصابة 7 آخرين

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق في مدينة توبا الثانية بالسنغال، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأرجع المدير الوطني للبناء، موسى طينة، سبب الانهيار إلى عدم الالتزام بمعايير البناء.

ويأتي الحادث وسط نهضة عمرانية متسارعة في توبا، على غرار العاصمة دكار، نتيجة النمو الديموغرافي والاقتصادي، إلا أن العديد من المشاريع تُنفذ بشكل فوضوي ودون تراخيص.

يُذكر أن انهيار المباني متكرر في السنغال وغالباً ما يُعزى إلى عدم الامتثال لقوانين البناء، بحسب خبراء محليين. وفي بداية مايو الجاري، شهدت دكار حادث انهيار مشابه أسفر عن وفاة شخصين.

جريمة مروعة في قنا.. طفلان ينهیان حياة ابن عمهما بإلقائه في نهر النيل بتحريض من والدتهما

شهدت محافظة قنا في صعيد مصر حادثة مروعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعدما أقدم طفلان من أبناء عمه على استدراجه إلى ضفاف نهر النيل بمركز دشنا، حيث قاما بإلقائه في المياه وهو لا يزال على قيد الحياة، ما أدى إلى غرقه في جريمة هزّت الرأي العام المحلي.

وبحسب بيان الأجهزة الأمنية، تلقت شرطة دشنا بلاغاً صباح الأحد من أسرة الطفل “رحيم” يفيد باختفائه المفاجئ أمام منزله. وأظهرت تحريات إدارة البحث الجنائي وجود شبهة جنائية، سرعان ما انكشفت خيوطها بعد ساعات من البحث، إذ تبيّن أن وراء الجريمة طفلين من أقاربه.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الجريمة كانت بدافع الانتقام نتيجة خلافات عائلية متجذرة، مشيرة إلى الاشتباه في تورّط والدة الطفلين بتحريضهما على ارتكاب الجريمة، مستغلة صغر سنّهما للإفلات من العقاب.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عن جثمان الطفل، وسط حالة من الحزن والذهول تسود المنطقة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بدور الأم المشتبه بها ومدى مسؤولية الطفلين وفق القانون المصري، الذي لا يحمّل الأطفال دون سن 15 عامًا المسؤولية الجنائية الكاملة.

مصر تبدأ تجربة “روبوت المرور” في العاصمة الإدارية ضمن خطة للتحول الرقمي والحد من الحوادث

أطلقت وزارة الداخلية المصرية تجربة جديدة لـ”روبوت المرور” في شوارع العاصمة الإدارية، وذلك في محيط حي الوزارات، ضمن خطوات الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الأمني، خصوصًا في إدارات المرور.

وبحسب ما نقل موقع “صدى البلد” عن مصادر أمنية، تهدف التجربة إلى اعتماد الروبوت كأداة ذكية لمساندة ضباط المرور في تنظيم حركة السير، على أن يُعمم استخدامه خلال النصف الثاني من عام 2025.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، ورصد المخالفات بشكل آلي، والمساعدة في الحد من الحوادث.

وأوضحت المصادر أن إدخال التكنولوجيا في قطاع المرور ليس جديدًا، حيث سبق أن استخدمت الوزارة أجهزة رادار متطورة تغطي حتى 8 حارات مرورية، مع إمكانيات تصوير دقيقة للمخالفات، كما يجري حاليًا دراسة استخدام طائرات “درون” لمراقبة الطرق والمحاور، وتوثيق الحالة المرورية من الجو.

ويُنتظر أن يُسهم “روبوت المرور” في الحد من التكدسات وتحسين مستوى السلامة على الطرق، في ظل التوسع العمراني الكبير والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر.

ضربة قاصمة.. مصر تحبط محاولة تهريب 900 ألف قرص ترامادول بقيمة 150 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط عملية تهريب مخدرات كبرى، بعد ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 7 أشخاص أثناء محاولتهم إدخال 900 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول إلى داخل البلاد، بقيمة مالية تقدر بـ150 مليون جنيه مصري.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية أكدت وجود التشكيل العصابي، وتمت متابعة أفراده وتنفيذ كمائن أمنية في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث تم ضبطهم مع 5 سيارات ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، متحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وتُعتبر هذه الضبطية واحدة من أكبر قضايا تجارة المخدرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة تحديات المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الرقابة على الحدود وتكثيف الحملات الأمنية، مع تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، خصوصاً عند تورط تشكيلات عصابية في التهريب.

كما تشدد السلطات على مكافحة إدمان الترامادول، الذي انتشر بشكل كبير نتيجة استخدامه غير القانوني، وتعمل الحكومة على حملات توعية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين بهدف حماية الشباب والمجتمع.

العثور على جثة شاب مصري في روما وسط شكوك حول ظروف وفاته في منطقة تعرف بتجارة المخدرات

عثرت الشرطة الإيطالية يوم الأحد الماضي على جثة شاب مصري يبلغ من العمر 20 عاماً في شارع ألدو كابيتيني بمنطقة فيلاجيو فالكوني في روما، في حادثة أثارت شكوكاً حول ملابساتها في منطقة تعرف بانتشار نشاطات تجارة المخدرات.

وبحسب مصادر صحفية إيطالية، تم العثور على الجثة أسفل أحد المباني السكنية الشعبية، حيث أبلغ السكان السلطات فور اكتشافهم الحادث، وبدأت الشرطة تحقيقاتها، مستجوبة عدداً من الشهود، دون استبعاد أي فرضية، بما في ذلك احتمال سقوط الشاب من سطح المبنى بعد شجار أو خلاف، خصوصاً وأنه كان لديه سجل جنائي سابق.

وأكدت التحقيقات الأولية استمرار فرضية القتل، إضافة إلى احتمال تورط شبكات المخدرات في الواقعة، ومن المقرر أن تُكلف النيابة العامة بإجراء تشريح للجثة خلال الساعات القادمة لتحديد أسباب الوفاة، وما إذا تعرض الشاب للضرب أو تناول مواد مخدرة أو سامة.

ويواجه المحققون صعوبة في جمع الأدلة بسبب غياب كاميرات المراقبة في المنطقة، مما دفعهم إلى تمشيط الحي بدقة بحثاً عن أي معلومات تساعد في كشف ملابسات الحادث.

قتيلان وتسعة جرحى بإطلاق نار في فيلادلفيا خلال تجمع في متنزه عام

قُتل شخصان وأُصيب تسعة آخرون، على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع مساء الإثنين في متنزه فيرمونت بمدينة فيلادلفيا الأميركية، وفق ما أفادت به قناة “دبليو.بي.في.آي” التابعة لشبكة “أي بي سي نيوز”.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث وقع أثناء تجمع شارك فيه عدد كبير من الأشخاص، وأن اثنين من الضحايا على الأقل من القُصّر، فيما لا تزال أعمار بقية الضحايا غير معروفة حتى الآن.

مصادر أمنية أشارت إلى أن المشتبه به أُوقف وهو على قيد الحياة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد دوافع الهجوم وظروف وقوعه.

الشرطة الإسبانية تضبط شبكة تبيع لحوم أغنام وماعز مريضة وغير صالحة للاستهلاك

تمكنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، من ضبط شبكة إجرامية متهمة ببيع لحوم أغنام وماعز مصابة بسوء التغذية وأمراض شديدة، بطريقة غير قانونية، دون أي ضوابط صحية.

وكشف التحقيق أن هذه اللحوم البيطرية المريضة بيعت لأكثر من 9 مطاعم آسيوية في منطقة مدريد، بالإضافة إلى بيعها عبر الإنترنت لعائلات خاصة، بحسب وحدة شرطة الحرس المدني.

وأفادت الشرطة بأن منطقة مدريد كانت الأكثر تضرراً، حيث اعتُقل خمسة أشخاص ويجري التحقيق مع 12 آخرين، فيما أُغلقت أربعة مطاعم احترازياً.

وخلال مداهمات عدة لمذابح غير قانونية في منطقة سان فرناندو دي هيناريس شرقي مدريد، عُثر على أكثر من 200 حيوان مريض أو يحتضر، في ظروف قذرة للغاية، محاطين برؤوس حيوانات مقطوعة وفئران.

وأكدت السلطات أن أكثر من 350 حيواناً تعاني من سوء تغذية حاد أو أمراض خطيرة أو تشوهات جزئية، وتم إعدامها حفاظاً على الصحة العامة.

وتشمل التهم الموجهة للمعتقلين القسوة على الحيوانات، انتهاكات قواعد الصحة العامة، تزوير الوثائق، الانضمام لمنظمة إجرامية، وغسل أموال.

مقتل طبيب وإصابة آخر في هجوم مسلح استهدف فريق تطعيم ضد شلل الأطفال بشرق أفغانستان

قُتل طبيب وأُصيب آخر في اعتداء مسلح استهدف فريقاً طبياً مكلفاً بتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في مدينة غرديز، عاصمة مقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد به موقع “خاما برس”.

ووقع الهجوم يوم الاثنين في حي بولاند منزل، حيث كان الفريق ينفذ حملة تطعيم وفق نظام “من منزل إلى منزل”. وذكر شهود عيان أن الفريق اقترب من أحد المنازل لإعطاء اللقاح، غير أن صاحب المنزل رفض التعاون، وعندما حاول الأطباء مجدداً إقناع السكان، سُمع إطلاق نار من داخل المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد أعضاء الفريق الطبي وإصابة آخر بجروح.

ويأتي هذا الحادث رغم أن السلطات الأفغانية كانت قد حظرت في وقت سابق تنفيذ حملات التطعيم عبر المنازل، وخصصت أماكن محددة مثل المساجد والمراكز الصحية لتنفيذها، في محاولة للحد من المخاطر الأمنية.

يُشار إلى أن أفغانستان شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث سُجلت 25 إصابة جديدة خلال هذه الفترة، بينها 11 حالة في قندهار، و8 في هلمند، واثنتان في أوروزغان، وحالة واحدة في كل من باكتيكا وكنر ونورستان وبادغيس.

“تجسس لتنظيم إرهابي”.. الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن ارتكب جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” (الإعدام) بحق المواطن محمد بن عبد الله بن مبارك الراشد، بعد ثبوت تورطه في عدد من الجرائم الإرهابية.

وجاء في بيان الوزارة أن الراشد، سعودي الجنسية، استغل موقعه الوظيفي للتجسس لصالح تنظيم إرهابي، حيث قام بتسريب معلومات حساسة لجهات معادية تستهدف أمن المملكة في الخارج، إضافة إلى حيازته للأسلحة والذخيرة.

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه التهم المرتبطة بتلك الجرائم. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم بإدانته وفرض عقوبة القتل تعزيرا عليه، وصار الحكم نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم، الذي نُفذ اليوم في منطقة القصيم.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على أمن المواطنين، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

اغتيال القاضي إحسان باقري في شيراز وإجراءات عاجلة لملاحقة الجناة

أعلنت السلطة القضائية في محافظة فارس الإيرانية اغتيال القاضي إحسان باقري، أحد أبرز القضاة في مدينة شيراز، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، أثناء توجهه إلى مقر عمله، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأوضح بيان صادر عن مركز الإعلام القضائي أن القاضي باقري كان يرأس الشعبة 102 للجنح، مشيرًا إلى أن الهجوم عليه نفذه شخصان مجهولان تمكنّا من الفرار بعد التنفيذ. وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا عاجلًا في الحادث، وشارك في التحقيق فرق الحماية في محافظة فارس، إلى جانب انتقال قضاة التحقيق إلى موقع الجريمة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وأصدر رئيس السلطة القضائية توجيهات فورية لتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة اغتيالات تستهدف شخصيات قضائية وأمنية في إيران، حيث سبق أن شهدت العاصمة طهران اغتيال قاضيين بارزين أمام المحكمة العليا في يناير الماضي. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات اتخذت خلال العام الماضي إجراءات واسعة لملاحقة العملاء والجواسيس والعناصر المرتبطة بإسرائيل والجماعات الإرهابية، كما أعلنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية في البلاد.

وتواصل السلطات الإيرانية جهودها المكثفة لضبط الأمن وملاحقة العناصر التي تهدد استقرار البلاد وسلامة العاملين في الجهاز القضائي والأمني.

مزارع تركي يتوفى إثر نوبة قلبية والفئران تلتهم أذنيه وجزءًا من وجهه في حادثة مأساوية

انتهت حياة مزارع تركي في ظروف مأساوية، بعد وفاته نتيجة نوبة قلبية في حديقة منزله الريفي، حيث عثر عليه ملقى على الأرض في حالة متدهورة، بعدما قامت الفئران بأكل أذنيه وجزء من وجهه.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية، وقع الحادث في حي داغال الريفي بقضاء باكلان، حيث كان المزارع تيرا، البالغ من العمر 61 عامًا، يعيش بمفرده في منزله. وأبلغ أحد الجيران السلطات بعد أن لاحظ غياب المزارع لفترة طويلة.

وعند وصول فرق الصحة والشرطة إلى الموقع، تبين أن تيرا قد فارق الحياة، وأن أذنيه وجزءًا من وجهه مفقودان، ما أثار شكوكًا أولية بوجود جريمة قتل. لكن التحقيقات الأولية لم تكشف عن وجود أي علامات لاعتداءات ظاهرة، كالطعون أو الطلقات النارية، كما لم يعثر على دماء أو آذان مقطوعة في مكان الحادث، وتم نقل جثة المزارع إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في دنيزلي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

انفجار ضخم في مصنع للكيماويات شرق الصين يسفر عن سقوط ضحايا ودمار واسع

شهدت مدينة غاومي شرقي الصين، ظهر اليوم، انفجارًا هائلًا داخل مصنع “شاندونغ يوداو” للكيماويات، أسفر عن مصرع خمسة أشخاص في حصيلة أولية، بحسب ما أعلنه التلفزيون الصيني الرسمي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تصاعد ألسنة اللهب وسحابة دخانية كثيفة في سماء المنطقة، تلاها دوي انفجار قوي تسبب في تناثر شظايا الزجاج ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات المجاورة لموقع الحادث.

وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث لا تزال عمليات السيطرة على الحريق والبحث عن مفقودين مستمرة، وسط جهود لتقييم الخسائر البشرية والمادية.

ويعمل في المصنع نحو 300 موظف، ويُعرف بإنتاجه لمواد كيميائية ومبيدات زراعية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 11 ألف طن، ولم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة للانفجار، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لكشف ملابساته.

يُشار إلى أن هذا النوع من الحوادث يثير قلقًا واسعًا في الصين، خصوصًا مع الحوادث المتكررة المرتبطة بالصناعات الكيميائية واشتراطات السلامة.